Сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения.

День национального спасения в Азербайджане установлен в связи с тем, что 15 июня 1993 года Гейдар Алиев вернулся к руководству Республикой и был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. А в июне 1997 года Милли Меджлис Республики (Парламент Азербайджана) объявил этот день государственным праздником.

В Азербайджане, после установления независимости в 1991 году, наблюдался кризис власти. В молодом Азербайджане шла борьба за руководство страной между отдельными лицами и группами. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт с первого дня своей деятельностью показал полную неспособность управлять страной. Во всех сферах общественной жизни государства наблюдался хаос, населения находилось на грани обнищания, и, как результат, началось нарастание социальной напряженности.

Летом 1993 года в Азербайджане создалась реальная угроза гражданской войны. Тогда Народный фронт пригласил из Нахчывана выдающегося лидера Азербайджана — Гейдара Алиева, который принял приглашения народа и руководства страны и прибыл в Баку 9 июня, а 15 июня был избран председателем Верховного Совета Азербайджана.

За очень короткое время Алиев своими грамотными действиями на посту главы Республики смог снять социальную напряженность и предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. Он же начал процесс построения независимого и сильного государства в соответствии с международными нормами и принципами, создал условия для позитивных перемен в общественно-политической, социальной, экономической, научной и культурной жизни страны.

Таким образом, дата 15 июня вошла в историю страны как День национального спасения.