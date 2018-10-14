В Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября состоятся крупнейшие учения НАТО со времен «холодной войны».

Они станут сигналом для России о том, что союзники готовы действовать сообща и обеспечить защиту Атлантики, сообщил Sky News главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

В частности, таким сигналом должен стать американский авианосец USS Harry S. Truman, который войдет в Норвежское море впервые с 1987 года, отмечает Зеркало недели.

«Это демонстрация наших возможностей. Мы готовы, мы тренируемся, и мы будем защищать Атлантику. Россия решила увеличить свое присутствие, они также модернизируют свое войско, и я думаю, это не то чтобы было неожиданным, но это то, на что нам нужно обратить внимание», — пояснил журналистам командующий НАТО.

Он также заявил о том, что работа по усилению боеготовности Альянса должна быть направлена, в первую очередь, на сдерживание конфликтов.

«Нам надо продолжать наращивать наши возможности и тренироваться так, чтобы мы доминировали в боевых возможностях. Сила заключается в том, как мы сдерживаем конфликты, и наша работа фактически состоит в предотвращении, и мы делаем это с нашим сильным союзом», — добавил он.

Отметим, в осенних учениях НАТО «Trident Juncture-2018» примут участие 45 тысячи человек из 31 страны-члена Альянса, более 150 летательных аппаратов и 60 кораблей.

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