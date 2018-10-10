Счетная палата Азербайджана выявила ряд недостатков в финансовой деятельности ЗАО «Бакинский метрополитен».

Палата провела проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016-2017гг. Общий объем средств, охваченных аудиторской проверкой, составил 561 млн 153,7 тыс. манатов, отмечается в сообщении Счетпалаты, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Проверка выявила несоответствия в процессе заключения и исполнения ряда договоров по эксплуатационным и инвестиционным расходам. В одном случае была произведена оплата по непризнанному кредитному долгу. В 4 случаях по контрактам, несмотря на перечисление средств в 2016 году на основе банковских гарантий, Бакметрополитен так и не осуществил импорт соответствующих товаров и не принял необходимых мер для закрытия дебиторской задолженности», — указывает палата.

По данным палаты, в декларации о налогах с прибыли по итогам 2016 года в составе расходов, вычитаемых из дохода, неверно была указана сумма энергозатрат, некоторые расходы были включены в расходы, вычитаемые из доходов, было допущено повышение себестоимости, рост балансового убытка. Также «Бакметрополитен» заключал договора о купле-продаже товаров и услуг без применения соответствующей методики, и не требуя обеспечения их выполнения со стороны исполнителей.

Помимо этого, проверка выявила ряд недочетов, связанных с возмещением НДС, занижением размера НДС, подлежащих выплате в госбюджет и др. нарушения.

«Проверки выявили, что по 19 из 24 мероприятий, предусмотренных к реализации Госпрограммой по развитию метрополитена на 2011-2015 гг, не были доведены до конца. Также Бакметрополитен не обеспечил согласование с соответствующими госорганами проектов, предусмотренных в Госпрограмме развития Бакинского метро на 2016-2020 гг», — отмечает палата.

Коллегия Счетпалаты рекомендовала Бакметрополитену в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, использовать в полном объеме возможности для получения дополнительных доходов от аренды госимущества, усовершенствовать деятельность в сфере строительства и эксплуатации, оптимизировать расходы, повысить качество оказываемых услуг и уровень безопасности, наладить бесперебойное и устойчивое энергоснабжение, предотвратить неэффективные расходы и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Minval.az