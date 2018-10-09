В Баку применено еще одно новшество в организации дорожного движения.

Информацию об этом распространило Бакинское транспортное агентство.

Сообщается, что в качестве пилотного проекта на пересечении улиц А.Бакиханова и С.Вургуна нанесена первая желтая сетчатая дорожная разметка.

Это новшество применяется с целью предотвращения возникающих на улицах столицы пробок и улучшения транспортной ситуации. На следующем этапе пилотного проекта, подготовленного специалистами БТА, планируется охват центра города, в то же время 74 перекрестков, где наблюдаются пробки и плотность транспорта.

Minval.az