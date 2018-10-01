Официальный Баку всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом в интервью АзерТадж заявил заместитель начальника отдела внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся по инициативе армянского премьера. Это еще раз показывает, что формат переговоров остается неизменным, и переговоры ведутся именно между Арменией и Азербайджаном, которые являются сторонами конфликта», — заявил Х.Гаджиев.

Он также прокомментировал вопрос укрепления режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что главная причина нарушения режима прекращения огня – это незаконное нахождение армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях и продолжение факта военной оккупации. Всегда виновником нарушения режима прекращения огня и обострения ситуации была армянская сторона. Хотел бы напомнить о широкомасштабных военных учениях, проведенных армянскими вооруженными силами на оккупированных территориях Азербайджана после встречи глав государств в ноябре 2014 года в Париже, о подстрекательстве с известным инцидентом с вертолетом, а также обстреле из тяжелых орудий мирного населения, живущего вдоль линии соприкосновения войск, вооруженными силами Армении в апреле 2016 года, и умышленном обострении ситуации. Так что вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета безопасности ООН устранит не только фактор военного риска, но и не будет необходимости в режиме прекращения огня, и откроются всесторонние возможности для политического решения конфликта. Тем самым в регионе будут обеспечены мир, стабильность и безопасность», — сказал Х.Гаджиев.

Minval.az