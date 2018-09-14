В последние месяцы в Азербайджане развернулись активные дискуссии, касающиеся вреда энергетических напитков. Которые, как совершенно неправильно считают многие является сравнительно недавнее изобретение человечества.

Дошло до того, вопрос продажи энергетических напитков был поднят даже на заседании Милли Меджлиса.

Один из депутатов в интервью местным СМИ вообще приравнял энерготоники с алкоголем, предложив ввести ограничения по времени продажи энергетических напитков и повысить на них цены.

Сторонники ограничений на продажу энергетических напитков апеллируют к тому, что у них имеется масса противопоказаний, которые могут быть опасными для пожилых, людей с проблемами со здоровьем, а также для детей.

Но ведь и такой привычный кофе, и даже чай, если выпить, скажем, 10 чашек, нанесет вред здоровью.

Minval.az решил разобраться в мифах, связанных с энергетическими напитками, вся информация взята из открытых источников.

В Европе энергетики получили популярность еще в двенадцатом столетии. Началось все в Германии, когда аббатиса Хильдегарда фон Бинген (она же Святая Хильдегард, она же Рейнская Сивилла) варила так называемые травники – целебные отвары на основе различных листьев, трав и корешков. Конечно, по вкусу и своим бодрящим способностям эти отвары нельзя сравнивать с современными энергетиками, но все травы Хильдегарда миксовала таким образом, что они абсолютно точно заставляли чувствовать себя «бодрячком».

Первым официальным энергетиком в классическом его понимании называют напиток Lucozade. Энергетик изобрели в Ньюкасле (Британия) в 1927 году и назывался он тогда Glucozade, так как делали его на основе сиропа глюкозы. Вреда в этом напитке не было никакого, его даже официально рекомендовали врачи: они уговаривали пить «глукозаду» всех, кто восстанавливался после болезни.

В 1929 году первую букву в названии удалили, и под новым названием этот напиток успешно продавался до 1985 года. Тогда-то и стало понятно, что энергетик может быть полезен не только тем, кто приходит в себя после болезни, но и в принципе всем, кому необходим заряд бодрости.

В небольших количествах энергетики не то, что не вредят здоровью, а, скорее, наоборот – даже насыщают организм полезными веществами.

Что же входит в состав энерготоников?

Кофеин — стимулирует деятельность головного мозга, повышает активность человека.

Карнитин — один из компонентов клеток человеческого организма, способствует окислению жирных кислот

Матеин — заглушает чувство голода.

Таурин — аминокислота, которая снимает стресс и дает человеку энергию.

Гуарана — тропическое растение, позволяет растормошить даже самого сонного человека.

Женьшень— активно борется с усталостью, стрессами, а также заряжает человека энергией.

Инозит— одна из разновидностей спирта, который заставляет печень более эффективно перерабатывать жиры, углеводы и белки.

Кофеин – один из самых важных компонентов любого энергетика. Его максимальная доза для взрослого в сутки – 400 мг, для беременных — 200 мг.

В одной банке энергетика содержится около 80 мг кофеина, то есть это лишь пятая часть от суточной нормы для взрослого человека. И если вы решили выпить баночку-другую бодрящего напитка, то стоит учитывать все кофеиносодержащие продукты, которые вы употребляли до этого: и кофе, и шоколад, и чай, и колу.

Кстати, ученые Европейского агентства по безопасности продуктов питания эксперты Федерального центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского Минздрава России, считают, что в разумных дозах употребление тонизирующих безалкогольных напитков безопасно для здорового человека.

Так и развеиваются мифы…

Minval.az