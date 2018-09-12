Армения не сможет избежать ответственности за оккупацию, пока не выведет свои войска с азербайджанских земель в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН.

Об этом Trend в среду сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте.

“Единственная цель заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приглашении незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, за стол переговоров состоит в уничтожении переговорного процесса. Стороной, ответственной за продолжение военной оккупации территорий Азербайджана путем применения силы, является Республика Армения. Международно-правовая ответственность за факт оккупации возлагается на Армению как сторону конфликта. Армения не сможет избежать этой ответственности до тех пор, пока она не выведет свои войска с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН”, — сказал Гаджиев.

По его словам, совершенно безосновательно, что Пашинян обратился к армянскому населению оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана как к “народу Нагорного Карабаха”: “Во всех документах, представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ и ныне являющихся предметом обсуждений, в качестве населения бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана определены его армянская и азербайджанская общины. Вместо того, чтобы выступать с противоречивыми заявлениями, мы советуем премьер-министру Армении ознакомиться с документами, и тем самым увеличить свою политическую грамотность в связи с разрешением конфликта”.

Выступая с подобными провокационными и противоречивыми заявлениями, премьер-министр Армении возлагает на себя основную ответственность за нагнетание напряженности и подрыв переговорного процесса, подчеркнул Гаджиев.

Minval.az