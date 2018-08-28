Южнокорейская береговая охрана во вторник утром задержала приписанный к порту Владивосток танкер «Палладий», сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» со ссылкой на судовладельца — компанию «Дальтранс».

Задержание было произведено в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Сейчас патрульный корабль буксирует судно в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода, рассказал собеседник.

Как отметили в центре, о ситуации проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.

Судно задержали в Пусане из-за долгов по зарплате морякам. Расходы на приобретение билетов, как этого требует законодательство, должен нести судовладелец. Однако он заявляет, что средств на это нет.

Ранее председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что организация получила обращение от пяти моряков с «Палладия». Его суть в том, что у пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад, они неоднократно обращались к судовладельцу, чтобы списаться с судна, но «Дальтранс» под всякими предлогами не делает этого. Он также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.

Minval.az