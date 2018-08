Американский президент Дональд Трамп перепутал цвета национального флага. Это произошло в пятницу, 24 августа, во время визита в одну из больниц штата Огайо, когда он вместе с детьми раскрашивал нарисованный на листке бумаги флаг. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Главу государства сопровождал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. В своем микроблоге в Twitter он разместил серию фотографий. На одной из них видно, как Трамп закрасил одну из полос флага в синий цвет. На самом деле в полосах чередуются только красный и белый цвета.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA

— Alex Azar (@SecAzar) 25 августа 2018 г.