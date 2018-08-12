Участники пятого Каспийского саммита подписали межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море.

Согласно проекту документа, ранее одобренного правительством РФ, целью соглашения является обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов Вооруженных сил стран-подписантов на Каспийском море и в воздушном пространстве над ним.

Как пишет «Интерфакс», кроме того, на саммите подписаны протокол по борьбе с терроризмом, протокол по борьбе с организованной преступностью и протокол о взаимодействии пограничных ведомств.

Протоколы предусматриваются к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности в этом регионе.

Также подписаны два пятисторонних межправительственных соглашения в экономической сфере. Одно из них направлено на сотрудничество в торгово-экономической сфере, второе — в области транспорта. Цель первого соглашения — формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес. Предполагается, что стороны в соответствии с национальным законодательством будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмену опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон, взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами сторон. Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта предполагает деятельность региона Каспийского моря как крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия стран при осуществлении перевозок. Договор призван способствовать развитию морских, железнодорожных, автомобильных, воздушных и мультимодальных перевозок между прикаспийскими государствами и транзиту на основе равных и взаимовыгодных условий доступа перевозчиков и грузовладельцев к объектам транспортной инфраструктуры. Планируется также совместно выработать меры по привлечению дополнительных транспортных грузопотоков, развитию пассажирских перевозок, прежде всего регулярных, а также международному круизному судоходству. Кроме того, планируется содействовать налаживанию контактов между транспортными компаниями, разработке привлекательных тарифных условий, способствовать созданию логистических центров, повышению качества и развитию международных транспортных коридоров.

Minval.az