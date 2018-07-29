Сервис, шикарные номера и рестораны – не только это, но и пушистые хвостатые «сотрудники» могут повысить популярность гостиницы. О котах-символов отелей в материале РИА Новости.

В знаменитой гостинице The Algonquin Hotel в Нью-Йорке коты и кошки обитают с 1920 года, а сам отель открылся в 1902-м. Началось все после того, как в роскошный и даже богемный отель пришел бездомный голодный кот и очень полюбился персоналу и гостям.

С тех пор «династия» не прерывается – одно животное уходит на «пенсию», как правило к сотрудникам в дом, другой кот или кошка приходит с улицы или из приюта для бездомных животных.

Сейчас символом отеля является рыжий кот Гамлет. Интересно, что по традиции всех котов — символов отеля — зовут Гамлет, а кошек – Матильда.

Он, как пишет Vogue, любит повисеть на стойке регистрации, наблюдать за гостями и сотрудниками из своего домика. Кот Гамлет получает фан-почту и подарки, а также активно ведет себя в соцсетях.

Во французском отеле Le Bristol Paris, имеющем более, чем 90-летнюю историю, также есть пушистые четвероногие сотрудники. Главный — Фараон – «придворный кот». Он встречает гостей в лобби, провожает в рестораны. В конце мая ему исполнилось 8 лет.

У его подруги Клеопатры, которая живет в отеле Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Бадене (Германия) день рождения в апреле. Фараон поздравил ее, а к его поздравлениям присоединились даже поклонники из России.

У себя в отеле она не осталась без подарков.

Кошка Клеопатра также служит одним из символов и талисманов гостиницы. Гости отеля восхищаются ею, много у нее и поклонников в соцсетях.

Но куда дальше пошли владельцы японской гостиницы, они не просто поселили у себя котов, а решили сдавать их в аренду.

Популярность такой услуги даже испугала самих управляющих отеля – выстроилась очередь.

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