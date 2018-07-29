Египетский суд приговорил к высшей мере наказания 75 человек за участие в волнениях, которые произошли в стране после отстранения от власти Мухаммеда Мурси в 2013 году.

Среди приговоренных к смерти — лидеры партии «Братья-мусульмане». Всего по этому делу проходили 700 человек, сообщает CNN.

Правозащитная организация «Международная амнистия» назвала судебный процесс чрезвычайно несправедливым, отметив, что он нарушает Конституцию Египта.

Мухаммед Мурси, тесно связанный с исламистской организацией «Братья-мусульмане», находился у власти в стране около года. В 2013 году он был свергнут в ходе военного переворота. Сторонники Мурси яростно протестовали: они вышли на многодневные демонстрации, установили палаточные городки в Каире и после их разгона провели «марш гнева» по всей стране.

Во многих городах страны произошли кровопролитные столкновения, в которых погибли более 600 человек.

«Братья-мусульмане» организовали вооруженное нападение на полицейское отделение — в перестрелке с боевиками погибли несколько десятков полицейских.

После этого новые власти Египта под руководством выигравшего выборы Абдула-Фаттаха Сиси развернули преследования против «Братьев-мусульман»: сотни членов этой организации были убиты, тысячи подверглись арестам.

Смертный приговор, вынесенный 75 подсудимым в субботу 28 июля, будет передан верховному муфтию Египта, который даст совет о правомочности смертной казни. По египетским законам, мнение верховного муфтия в таких случаях спрашивают обязательно, но оно не имеет обязательной силы. На практике рекомендации верховного муфтия почти всегда исполняются.

Неделю назад верховный муфтий одобрил смертный приговор экс-президенту Мухаммеду Мурси.

В заявлении «Международной амнистии» говорится, что хотя после гибели людей в массовых волнениях 2013 года было произведено более тысячи арестов, при этом египетские власти не провели должного разбирательства и не расследовали действия сил правопорядка, которые также принимали участие в столкновениях.

В июне 2014 года суд в Египте уже выносил смертные приговоры 183 членам движения «Братья-мусульмане» по делу о беспорядках 2013 года, однако позднее значительная часть вердиктов была отменена. Однако несколько исламистов были казнены.

Был приговорен к смертной казни и экс-президент Мухаммед Мурси по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных из тюрьмы во время восстания в 2011 году, но приговор был отменен кассационным судом.

Затем было отменено и его пожизненное заключение по уголовному делу в отношении Мурси по обвинению в шпионаже в пользу палестинской группировки ХАМАС.

В апреле 2015 года Мурси был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что отдал приказ об аресте и пытках протестующих во время своего президентства. С тех пор его движение «Братья-мусульмане» было вновь запрещено, а тысячи его членов — арестованы.

Minval.az