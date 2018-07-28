Евросоюз проводит по отношению к России «примитивную» политику.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в румынском городе Бэиле Тушнад (уезд Харгита), где он принимает участие в работе Летнего университета.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу, — приводит слова премьера агентство Аджерпрес. — Действительно, в ЕС есть страны, которые могут чувствовать себя в опасности в отношении России. Это балтийские страны и Польша, история и географическое положение которых подтверждает это, но большинство стран ЕС не чувствуют этой опасности — ни у словаков, ни у чехов, ни у венгров нет причин думать, что Россия представляет для них угрозу».

«Таким образом, ясно, что балтийским странам, Польше и другим странам были бы полезны дополнительные гарантии со стороны НАТО, со стороны ЕС, чтобы чувствовать себя в безопасности, но другим странам было бы полезно развитие двусторонних отношений с Россией, — продолжил Орбан. — Так что вместо этой примитивной политики по отношению к России нам нужна намного более дифференцированная, намного более определенная политика».

По мнению Орбана, «Россия не чувствует себя в безопасности, если вокруг нее нет буферных зон» и потому заинтересована в их создании. «Вот что произошло с Украиной, но украинцы заявили ясно и определенно, что не хотят входить в эту буферную зону, а хотят больше сблизиться с ЕС и НАТО, хотят построить современную Украину», — пояснил он.

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