Тема перестройки Баку – болезненная для всех жителей города, и потому весть о создании нового Генерального плана столицы сильно взбудоражила общественность. Но обо всем по порядку.

Вчера Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по разработке Генплана города Баку. Согласно распоряжению, с целью привлечения авторитетной международной консультативной компании для организации работы по разработке Генплана Баку, из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного госбюджетом на 2018 год, Госкомитету по градостроительству и архитектуре выделено 4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.

Получается, что пресловутого Генплана Баку, которым апеллировали застройщики и чиновники ИВ, производящие масштабный снос «старого мира» не существует, и на самом деле его только собираются разрабатывать? Тогда о каком документе шла речь? Для того, чтобы досконально разобраться в этом вопросе, Minval.az предлагает читателям проследить цепочку событий, тянущихся с 2014-го года, когда только поднимался вопрос о сносе «Советской» и начальник отдела международных связей и информации Госкомитета по градостроительству и архитектуре Джахангир Годжаев сообщил СМИ о том, что согласно новому Генплану на территории бывшей улицы «Советской» в Баку запланировано расширение дороги и строительство спортплощадки. Согласно плану, дома на этой территории снесут.

— Однако исторические архитектурные памятники останутся на месте, — уверил СМИ Джахангир Годжаев.

Далее, снос жилого массива «Советская» был запущен (и продолжается по сей день), а, тем не менее, разговоры о новом Генплане Баку возобновились только два года спустя — в 2016-м году, когда Институтом «Бакгоспроект» при Госкомитете градостроительства и архитектуры был разработан «План зонирования и использования территории Баку» (Генеральный план). Но в ИВ Баку заявили, что он не отражает многие направления социально-экономического развития столицы. Кроме того, в ИВ так же отметили, что некоторые заявления директора института Ильгара Исбатова о строительстве в поселке Алят второго пассажирского аэропорта, строительстве станции метро в городе Хырдалан, сносе большого количества жилых домов не соответствуют действительности. Кроме того, указанный «генплан» не был согласован ни с одним соответствующим государственным органом, не прошел необходимой экспертизы, не был представлен руководству страны. Поэтому указанный проект не может преподноситься как официальный документ, заявила Исполнительная власть Баку.

Для устранения в кратчайшие сроки недостатков в проекте, ИВ Баку поручило Бакинскому государственному институту планирования следующее:

— Привести линии метро ЗАО «Bakı Metropoliteni» в соответствие с концепцией развития на 2035 год;

— Исключить из проекта пункт о постройке в Аляте аэропорта в связи с нецелесообразностью;

— Уточнить цифры жилищного фонда;

— Вновь рассмотреть объемы сноса;

— Уточнить экономические показатели;

— Уточнить число центров и указанного здесь населения;

— С учетом вышеизложенного вновь представить проект.

Сказано – сделано. В 2017-м году заслуженный архитектор Азербайджана, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Касим-Заде дал пространное интервью газете «Эхо», в котором рассказал о том, что «Схема территориального развития Большого Баку», выполненная творческим коллективом проектного института «Бактирогор» под руководством Государственного комитета градостроительства и архитектуры, при профессиональной поддержке экспертов Всемирного банка и за счет его кредитования, уже существует. Документ, о котором идет речь, разработан на перспективу до 2035 года, т.е. на последующие 18 лет. Кроме того, Э. Касим-заде отметил в интервью, что Генпланом охвачены такие важные для развития города проблемы, как видение территориального развития Баку в единстве с социально-экономическим развитием, формирование условий для регулирования системы расселения, современная и перспективная организация территорий с учетом регенерации и использования бывших нефтепромысловых территорий.

В Генплане, о котором повествует главный архитектор, даются рекомендации по экологическому оздоровлению территории Большого Баку:

— В рамках Генерального плана города Баку предусмотрено развитие и инженерной инфраструктуры. Известно, что специальным распоряжением главы государства создана комиссия по восстановлению и развитию сети ливневой канализации. Получат развитие энергохозяйство, водоснабжение и газоснабжение города. Достаточно отметить, что энергообеспеченность каждой квартиры увеличится почти вдвое, — отмечает Э. Касум-заде.

Кроме того, главный архитектор отметил, что отличительной особенностью новой редакции Генерального плана является то, что наряду с собственно городом Баку прогнозируются и даются предложения по градостроительному развитию практически всех населенных пунктов, расположенных в административных границах территории, входящей в юрисдикцию исполнительной власти города Баку.

По словам Э. Касим-заде, в список важнейших требований входит сохранение исторически сложившейся уличной сети, масштаба застройки исторических кварталов, создания здесь пешеходных зон, привлекательных с точки зрения отдыха горожан и посещающих город гостей. Цель — сохранение исторического облика старого Баку, отреставрированного и обеспеченного высоким уровнем благоустройства. Вот лишь часть задач, выполнение которых предполагается Генеральным планом города Баку.

Если внимательно прочесть все предложения, о которых Э. Касим-заде говорил в интервью, новый Генплан просто идеален, особенно с учетом последнего абзаца. Но именно этот абзац, к сожалению, так и не был внедрен в жизнь, потому что во время снова самого большого жилого массива города из списка архитектурных домов было вычеркнуто много старинных 2-3-этажных зданий-особняков, в которых ранее проживали представители творческой элиты страны. Кроме того, до сих пор никому не известно, что именно будет построено на территории бывшей «Советской»: то ли это будет жилой массив, то ли по этой территории протянут мост с арками, то ли разобьют парки и сады.

То есть, получается, что город сносят и отстраивают хаотично, чиновники ИВ Баку занимаются самодеятельностью, и на самом деле никакого утвержденного Генплана не существует? Да, Баку перестраивается, но по какому принципу?

И снова предлагаем вернуться в прошлое, когда заслуженный строитель Азербайджана, бывший директор «Бакгипрогора» Эмиль Ахундов в одном из своих интервью отметил, что те люди, которые должны рассуждать о необходимости существования новой схемы застройки Баку, либо бывают недоступны для широкой общественности, либо делают заявления, не делающие им чести как специалистам в своей области, как гражданам этой страны и как сыновьям своих известных отцов.

Кроме того интервью Э. Ахундов закончил блестящей фразой о том, что о Большом Баку говорить еще очень и очень рано. Надо просто думать о существующем. И несмотря на то, что 4 года назад Эмиль муэллим скончался, посыл его по-прежнему остается актуальным — НАДО ДУМАТЬ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ БАКУ. Но как о нем, о существующем, думать, если никто не знает – липовый Генплан или же настоящий, существует он или же нет. Во всяком случае, создается впечатление картины, которую рисует неумелый художник: написал – замазал, опять не так написал – снова замазал, и в результате свою картину выдает за «шедевр». Так и с реконструкцией Баку, которая ведется непонятно как, непонятно кем и главное – непонятно зачем. Конечно же, любой человек, обладающий слухом, может наиграть на пианино мелодию, но желательно знать ноты. Тоже самое и со строительством: если все эти мероприятия по сносу-переносу-перестройке нигде не зафиксированы, то это все – одно большое дилетантство, за которое не стоило и браться, во всяком случае, пока не было официально утвержденного ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО ДОКУМЕНТА, который зовется ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ БАКУ.

Яна Мадатова

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