Серьезных инвестиций в Армении нет. Но «инвестиционный скандал» уже полыхнул

Золото известно человечеству с самых ранних этапов истории. Его находят в «культурных слоях», относящихся к самым древним цивилизациям, от анатолийского Чатал-Уюка и Древнего Египта до «Долины царей» на Алтае с древними скифскими курганами. Золото с незапамятных времен было символом богатства, оно будоражило воображение, манило взоры…Но вот выражение «золотая лихорадка» появилось в США в середине XIX века. Причем относилось первоначально к Калифорнии, где рабочий лесопилки на реке Калома заметил, как в воде сверкнули крупинки золотого песка. Уже потом была «золотая лихорадка» на Аляске, блестяще описанная в произведениях Джека Лондона. Никто из золотоискателей, впрочем, миллионером так и не стал, многие города, возникшие у золотых приисков, были покинуты после того, как истощились золотоносные месторождения, но тем не менее выражение «золотая лихорадка» стало нарицательным — точно так же, как обороты «застолбить участок», «найти золотой самородок» или «просеять груду песка ради нескольких крупинок золота».

А теперь нешуточная «золотая лихорадка» разворачивается в Армении — конечно, с местной спецификой. И эта самая «золотая лихорадка» может в самом прямом смысле обойтись Еревану ой как дорого. Компания Lydian Armenia готовит иск в Лондонский международный арбитражный суд против армянских властей с требованием выплатить 2 миллиарда долларов — такую сенсационную новость, по сообщению Sputnik Armenia, распространила газета «Жаманак». Эта компания получила в концессию Амулсарское золотое месторождение, а теперь не без оснований заявляет, что власти Армении не могут обеспечить приемлемые условия для работы, в результате чего предприятие несет многомиллионные убытки.

Повод для пикировки есть. И иска тоже. Амулсарское месторождение — достаточно крупное. Лицензию на освоение месторождения получила дочка Lydian International в Армении — GeoTeam, которая позже сменила название на Lydian Armenia. Инвесторы обещали новые технологии и рабочие места. Однако в ответ в самом Амулсаре поднялась нешуточная волна протестов, в основном со стороны местных экологов. По их словам, специфика и местоположение рудника таковы, что эксплуатация Амулсарского золоторудного месторождения превратит местность в зону бедствия, загрязнит и воздух. и воду. А от Амулсара рукой подать до курортного Джермука. Активисты стращали аудиторию, что завтра на рудник приедут шахтеры, охочие до женской ласки, и тогда нравственность среди местных дам упадет «ниже плинтуса».

После «бархатной революции» Никола Пашиняна протесты вспыхнули с новой силой. Уже 4 июня жители Джермука вновь перекрыли дорогу, ведущую к Амулсарскому золоторудному месторождению. Протестующие заявляют, что во время бурения на руднике Lydian Armenia дважды за последние несколько месяцев повреждала водопроводные трубы в деревне. В период дождей из кранов течет темно-коричневая вода, а в безоблачную погоду жители задыхаются от рудничной пыли. И протестуют.

Но обеспокоили Lydian Armenia не только протесты экологов, на которые власти Армении не реагируют должным образом. «Команда» Пашиняна едва ли не официально анонсировала грядущий «передел собственности» на золотых рудниках. Во всяком случае, едва устроившись в кресле премьер-министра, Никол Воваевич Пашинян призвал соответствующие органы начать проверку месторождений, где идут работы по добыче полезных ископаемых. Правда, в ходе своего Фейсбук-эфира обещал, что его правительство не намерено закрывать или приостанавливать работу рудников, но вот следить за их деятельностью будет строго. Что стоит за этими обещаниями в условиях армянской конкретики, пояснять не нужно.

А вот Амулсарский рудник здесь заслуживает особого разговора. Золотые рудники —лакомый кусок для местных олигархов. Армянские экономисты еще недавно любили «пройтись» по поводу «нефтяной иглы», на которой будто бы сидит азербайджанская экономика. Теперь эта тема из моды выходит. Во-первых, выяснилось, что азербайджанская экономика даже на фоне падения цен на нефть «держит удар», а вот Армения, где нет нефти, но налицо зависимость от России, чья экономика действительно плотно сидит на «нефтяной игле». А во-вторых, здесь тоже налицо сырьевая зависимость: в Армении горнорудная промышленность еще в советские годы была важной составной частью местной экономики.

А с недавнего времени в центре внимания оказались и местные золотые месторождения. Это, конечно, не Клондайк, не Эльдорадо, не Бодайбо с Магаданом, но местные олигархи за них дрались покруче золотоискателей на Аляске и в Калифорнии. И понятно, что во времена правления карабахского клана большинство золотых рудников досталась «своим». Более того, под контролем Сержа Саргсяна и его «команды» находятся и куда более богатые, чем в Армении, золоторудные месторождения на оккупированных азербайджанских землях, которые подвергаются сегодня хищническому грабежу. Зодский рудник в захваченном Кельбаджарском районе — пример известный, но не единственный.

В Агдеринском районе незаконная добыча, а проще говоря, грабеж ведется на богатом месторождении Гызылбулаг, на месторождении Мехмана, Демирли и Джанъятаг-Гюльятаг. Хищническая добыча ведется на золотом руднике, именуемом оккупантами «Кашен». На оккупированных территориях Зангеланского района осталось готовое к эксплуатации Веджнелинское месторождение золота. На территории Кельбаджарского района, кроме месторождения золота Сеюдлю (Зод), также имеются золотые местождения Агдуздаг и Тутхун. Вблизи села Хейвалы, переименованного оккупантами в «Дрмбон», также ведется эксплуатация золотого рудника. По последним данным, уволенный министр финансов Армении Вардан Арамян работает заместителем гендиректора группы горнодобывающей группы компаний «Валлекс» Валерия Межлумяна, занятой незаконной добычей меди на оккупированных территориях Азербайджана. Как писал Minval.az со ссылкой на «Вестник Кавказа», «Валлекс» — один из главных армянских экспортеров и лидеров добычи металлов в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, в его законном управлении находится Техутское медно-молибденовое месторождение (Армения), а в незаконном – захваченные Кашенское медное месторождение и Дрмбонское медно-золотое месторождение. Причем добыча ведется самыми хищническими методами — «владельцы» рудников прекрасно понимают, что рано или поздно отсюда придется уходить, вернее, бежать, и стараются урвать побольше и побыстрее.

Но пер власть в Армении сменилась, и Никол Пашинян полон решимости подрубить и экономическое могущество «республиканцев». На рудники в Карабахе он пока что не посягает, а вот Амулсар — дело другое. Тем более что, по слухам, свою долю там имеет нынешний президент Армении Армен Саркисян. Его, бывшего посла Армении в Великобритании, конечно, только ленивый не сравнил с «английской королевой», реальных полномочий у президента в Армении куда меньше, чем у премьера, да и предназначалась ему изначально роль «зитц-председателя», но вот сам факт присутствия на высшем посту в государстве ставленника Саргсяна Никола Воваевича, похоже, напрягает. И «народный премьер» уже подкапывается под позиции президента, начав с Амулсарского рудника.

Только вот этот дележ собственности может обойтись Армении слишком дорого. Двухмиллиардный иск — априори серьезные неприятности, особенно для Армении, где сумма иностранных инвестиций за год не дотягивает до миллиарда, а экономика находится в глубочайшем кризисе. К тому же те немногие инвесторы, которые все же были готовы вкладываться в эту «многострадальную страну», теперь уж точно задумаются о степени риска. А это еще одна внутриполитическая катастрофа для Никола Воваевича, сторонники которого уверяли всех и вся: вот только сметем ненавистный «режим» — и инвестиции в Армению хлынут полноводной рекой. А теперь становится понятным, что инвестиций в Армении еще нет, а вот громкий скандал с инвесторами и многомиллиардный иск появиться может. Со всеми вытекающими последствиями и выводами, что права собственности, подписанные контракты и многое другое, обязательное в цивилизованном обществе, новые лидеры в Армении не ставят ни в грош. И вряд ли это так уж неожиданно: не могут одни и те же политические силы быть агрессорами, оккупантами, а попросту говоря, бандитами и грабителями в отношении Азербайджана и превращаться в вежливых и законопослушных пай-мальчиков на других «треках». Такая вот невеселая информация к размышлению для тех, кто сегодня задумывается о капиталовложениях в «послереволюционную» Армению. Где, конечно, сменился премьер и министры, но не правила игры.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az