Власти Украины планируют создать в Европейском союзе группу, в задачу которой будет входить остановка строительства газопровода в обход Украины «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), пишет «Интерфакс».

«Северный поток-2» — это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить. (. . .) Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2″. Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины», — написал Порошенко в своей колонке на Medium.

ЭКОНОМИКА 27 марта 2018Германия выдала полный комплект разрешений на строительство Nord Stream 2Читать подробнее

При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия Германии в международном консорциуме по управлению украинской ГТС «является остановка «Северного потока-2».

«Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет», — уверен он.

Глава украинского государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». «Но хочу отдельно подчеркнуть — для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», — добавил президент.

Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй «Северного потока — 2»: «это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины». «Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны», — утверждает глава государства.

По его мнению, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, которая будет утрачена в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума — «Газпром», Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

«Северный поток — 2» уже получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

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