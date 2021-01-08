Польский суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Дело каждого из россиян будет рассматриваться отдельно. В настоящее время начато рассмотрение дела об аресте Павла Плюснина. Рассмотрение дела Николая Краснокутского, как следует из объявления на двери зала заседаний сегодня не состоится. Также ожидается, что в пятницу суд рассмотрит дело Виктора Рыженко.

С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла П., Виктора Р. и Николая К, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши.

Польские власти ранее заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

При этом обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель большого числа людей. Ранее прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

В пятницу к рассмотрению дела об аресте российских диспетчеров приступил суд варшавского района Мокотов. Заседание объявлено закрытым и прессу в зал не допустили.

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.

Minval.az