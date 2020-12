Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дату начала вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Соответствующее заявление было размещено в её официальном аккаунте в Twitter.

«Пришло время Европы. 27, 28 и 29 декабря по всему ЕС начнется вакцинация. Вместе мы защитим наших граждан. Вместе мы сильнее», — написала фон дер Ляйен.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020