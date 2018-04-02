В минувший уикенд столицу Азербайджана посетили ведущие выходящего на канале «Пятница» кулинарного травел-шоу «Еда, я люблю тебя!» Артем Королев, Владимир Дантес и Егор Калейников.

Как передают «Москва-Баку», ведущие программы не отмечают в своих публикациях цель визита в Баку, но не исключено, что он был связан со съемками кулинарного травел-шоу, один из выпусков которого ранее уже был посвящен столице Азербайджана.

Артем Королев, делясь впечатлениями о Баку, отмечает, что столица ему очень нравится, называет городскую инфраструктуру отличной, подчеркивая следующее: «Удивительный город. За несколько лет построили много знаковых зданий, а старые девятиэтажки облицевали известняком, благодаря чему весь город выглядит в одном стиле. Теперь Баку немного напоминает Париж (архитектурой), Дубай (небоскребами и роскошью) и Лондон (кэбами, которые, как говорят, закупили перед Евровидением)».

«Баку — город ветров, вкусной шаурмы, томатов, фруктов, орехов, черной икры, нефти, современной архитектуры, аутентичных и сверхмодных ресторанов, денег, Формулы 1, понтов и гостеприимных людей с серьезными лицами. Нравится мне здесь!» — отмечает в Instagram ведущий шоу «Еда, я люблю тебя!» Владимир Дантес.

«Кого окрыляет любовь, другим всегда были ближе деньги. Кто-то воодушевлен приходом снегов, а я в Баку, счастлив без нефти», — пишет в комментарии к нижеприведенным снимкам Егор Калейников.

Minval.az