Как известно, Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны начиная с 1991 года, как только восстановили свою независимость. В ходе военных действий, продолжавшихся в 1991-94 годах, вооруженные силы Армении оккупировали около 20 % территории Азербайджана. Данная оккупация сопровождалась систематическими этническими чистками и убийствами азербайджанского населения.

Хотя и с тех пор предпринимаются меры по урегулированию карабахского конфликта мирными путями, никакого прогресса достигнуто не было. Представители Минской группы ОБСЕ, которая создана для мирного урегулирования (сопредседатели Россия, Франция, США), превратились в бездарных гастролеров, имитирующих рабочий процесс. Примечательно, что сопредседатели за все эти годы даже не смогли определиться, кто агрессор, а кто — жертва. Один только этот факт прекрасно иллюстрирует всю суть деятельности Минской группы ОБСЕ.

Время от времени в прифронтовой зоне вспыхивают локальные бои, порой перерастающие в крупные боестолкновения. Так, например, в начале апреля 2016 года, после продолжительного обстрела армянской стороной азербайджанских сел в прифронтовой полосе, азербайджанская армия предприняла ряд мер по подавлению агрессивных действий армянской армии. И в результате этих решительных действий армянская сторона понесла серьезные потери — как среди личного состава, так и в виде военной техники. Кроме того, около 2000 гектаров азербайджанской территории, включающие в себя некоторые стратегически важные позиции, были освобождены от армянской оккупации.

«Апрельская война», как ее окрестили некоторые эксперты и журналисты, стала шоком для Армении. Почти 20 лет высшие армянские руководители уверяли, что их линия обороны совершенна и не проходима, и в случае попытки азербайджанской стороны вернуть свои территории силой это обернется для Азербайджана серьезным поражением и территориальными потерями. Естественно, сведущие люди понимали, что все это пустые слова и сотрясание воздуха. Однако, армянская власть кормила этим мифом свою общественность на протяжении двух десятилетий. Апрельские события 2016 года показали истинное положение дел.

Пребывая в шоке от своего поражения в апреле 2016 года, армянская сторона, как всегда взяла на вооружение свой излюбленный метод — воевать с женщинами и детьми, мстить гражданскому населению за военные поражения, или просто с целью устрашения. Этот метод был излюбленным для армян на протяжении всего Карабахского конфликта. Наглядный пример — это геноцид в Ходжалы. Сразу после страшной резни в Ходжалы, нынешний президент Армении, а тогда один из полевых командиров армян, принимавший непосредственное участие в резне, Серж Саргсян заявил журналистам следующее: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло…».

На протяжении всего конфликта армянская сторона придерживалась этой тактики.

Вернемся в наши дни. Мы наблюдаем резкое увеличение напряженности на линии фронта с конца июня. Армянская сторона вновь начала интенсивный обстрел азербайджанских населенных пунктов. Вчера армянские вооруженные силы из гранатометов и минометов обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана. В результате обстрела были убиты жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и ее двух летняя внучка Гулиева Захра. Тяжелые ранения получила Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, врачи в данный момент борются за ее жизнь.

Что по этому поводу собирается предпринять Минская группа ОБСЕ? Или, например ООН, или организация Human Rights Watch, так скрупулезно изучающая нарушения прав человека в постсоветских странах?

В лучшем случае эти организации могут ограничиться сухим, сбалансированным заявлением. Такая реакция международных институтов порождает еще большую агрессию с армянской стороны. Читатель может подумать, что смерть девочки и ее бабушки слишком незначительное события, чтобы пришли в действие мировые гиганты.

Однако, позвольте привести пример, к сожалению, такой же грустный: в данный момент в Европе разворачивается драма 10-месячного британца Чарли Гарда. Малыш Гард родился с редким генетическим заболеванием: синдромом истощения митохондриальной ДНК. Заболевание настолько редкое, что, по мнению врачей, во всем мире им поражены всего 16 человек. На данный момент ребенок не слышит, не видит, не может двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга, увы, уже необратимы. Поэтому врачи посчитали необходимым отключить младенца от аппаратов жизнеобеспечения. Однако, против этого выступают родители Чарли. Часть британской общественности также поддерживают их. В дело неожиданно вмешались президент США Дональд Трамп, предложивший свою помощь родителям мальчика.

«Если мы можем спасти маленького Чарли Гарда, как того хотят наши друзья в Британии и папа римский, мы будем очень рады это сделать», — написал президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Его поддержал Папа Римский Франциск, Ватикан опубликовал заявление понтифика, в котором он сообщает что: тщательно следит за развитием ситуации, чувствует близость с родителями младенца. Понтифик молится за них и надеется, что их желание оставаться со своим ребенком до самого конца не будет проигнорировано.

В независимости от личностей Папы Рисмкого и Дональда Трампа их жесты милосердия можно только поприветствовать. Но вряд ли от них последует реакция на убийство азербайджанского ребенка, потому что это произошло не в Европе и потому что ребенок этот не был гражданином какой-либо страны ЕС или США.

Значит, мы должны положиться исключительно на реакцию вооруженных сил Азербайджана. Молчание мировых лидеров и международных организаций — мандат данный Азербайджану на эту силовую реакцию.

Однако, нам стоит понимать и помнить, любой силовой ответ с нашей стороны не приведет к прекращению такого рода провокаций армянских войск. Желание досадить, ранить сильнее, отыграться на женщинах и детях так велико и столь глубоко засело в армянских мозгах, что армянская сторона не откажется от него — ни при каких обстоятельствах.

Примечательно, что имея (как они сами заявляют) возможности наносить удары по объектам военной инфраструктуры Азербайджана, армянские агрессоры все же предпочитают целиться в ни в чем не повинное гражданское население…

Али Гаджизаде

политолог, руководитель проекта “The Great Middle East”, специально для Minval.az.