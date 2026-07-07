Армения рассматривает развитие энергетического сотрудничества с Туркменистаном как одно из приоритетных направлений двусторонних отношений. Об этом заявил посол Армении в Туркменистане Арсен Авагян в интервью Turkmenportal.

По его словам, Ереван стремится диверсифицировать источники энергоснабжения и заинтересован в расширении партнерства в газовой сфере с Туркменистаном, обладающим одними из крупнейших запасов природного газа в мире.

Авагян также напомнил, что в 1990-е годы Туркменистан был одним из основных поставщиков газа в Армению, а сейчас стороны продолжают обсуждать перспективы сотрудничества не только в поставках газа, но и в сфере современных энергетических технологий и совместных проектов.