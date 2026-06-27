В ночь на 27 июня в Полтавской области разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось успешно катапультироваться. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине.

«Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи», — сообщили в ВС.

Причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Напомним, 16 июня, в Хмельницкой области украинский бомбардировщик Су-24М потерпел авиакатастрофу.