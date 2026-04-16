Азербайджанский пилот Давин Джафаров стал победителем турнира TAG Livre Portuguese Trophy, проходившего в Португалии.

Он опередил всех соперников на трассе KIRO – Karting International West Region, где состоялись соревнования.

В турнире участвовали пилоты из Португалии, Италии, ЮАР, Анголы и Великобритании.

Отмечается, что в отношении перспектив выступления Давина Джафарова, ставящего целью выход в «Формулу 1», по-прежнему сохраняется неопределённость относительно его официального дебюта в «Формуле 4» в текущем году.