Концерт известной узбекской певицы Юлдуз Усмановой в Нью-Йорке отменили после протестов еврейской общины Бруклина. Артистку обвинили в антисемитизме из-за её прошлых высказываний о конфликте Израиля и Палестины.

Ранее Усманова называла Израиль «оккупантом», поддерживала Палестину и объявляла бойкот израильским товарам. Представители еврейской общины заявили, что певице предлагали публично извиниться, однако она отказалась и подтвердила, что остаётся при своих взглядах.

«Если вы, сионисты, думаете, что я буду извиняться, вы глубоко ошибаетесь», — заявила певица. По словам Усмановой, кампания против неё связана с внутренней политикой США и лишь повышает её популярность.

Артистка также вновь поддержала Палестину, заявив: «Может быть, вы древний народ, но вы — новая страна, Израиль. Америка — это не Израиль. Поэтому вы не думайте, что вы хозяева».

После скандала американские активисты направили обращение госсекретарю США Марко Рубио с требованием аннулировать визу певицы и запретить ей въезд в страну.

На фоне скандала под вопросом оказался и следующий концерт Усмановой, запланированный на 11 мая в вашингтонском Центре Кеннеди.