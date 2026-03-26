Власти Молдовы в связи с разразившимся энергетическим кризисом разблокировали работу сети ЛУКОЙЛ-Moldova, часть станций которой в последнее время была закрыта. Об этом говорится в решении, которое принял Национальный центр антикризисного управления при правительстве республики.

«Чтобы обеспечить гражданам доступ к бензину и дизельному топливу в привычных для них локациях, оператору ЛУКОЙЛ разрешено использовать исключительно внутренние ресурсы для пополнения запасов. Оператор сможет использовать имеющиеся резервы для снабжения всей своей национальной сети АЗС. Акцент сделан на пополнении запасов дизельного топлива. Разрешение касается закупки нефтепродуктов на местном рынке и их последующей продажи через сеть ЛУКОЙЛ», — отмечается в публикации.