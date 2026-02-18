Президент США Дональд Трамп признал, что выполнение обязанностей важнее игры в гольф, сообщает Al Arabiya.

По возвращении из резиденции в Мар-а-Лаго (Майами, штат Флорида) в Белый дом Трамп ответил на вопросы журналистов. Один из репортеров спросил Трампа о том, как он провел выходные и удалось ли ему поиграть в гольф.

«Отлично. Мы отлично провели время с Роном Десантисом и еще парой человек. Были два замечательных тренера — Ник Сейбен и Кирби Смарт, два величайших тренера в истории студенческого футбола — и мы хорошо провели время, играя в гольф», — рассказал президент.

При этом Трамп отметил, что после выходных ему не удалось снова поиграть в гольф, поскольку ему пришлось заниматься другими «очень важными вещами, гораздо более важными, чем гольф».