Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X высмеял поведение президента Франции Эмманюэля Макрона в аэропорту Индии.

Во время открытия двери самолета Макрон резко ушел внутрь салона, оставив свою супругу Брижит одну перед дверью.

«Что же там все-таки произошло?!» — написал Филиппо.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как первая леди Франции обращается к члену экипажа, пока президент находится в салоне. После возвращения Макрона супруги начали совместный спуск по трапу самолета.