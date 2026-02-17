Французские власти приняли решение отпустить нефтяной танкер Grinch, который был задержан в январе.

Об этом в социальной сети X сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что судно «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро».

В совместном заявлении прокуратуры, префектуры Буше-дю-Рон и Средиземноморской морской префектуры Франции отмечается, что компания-владелец танкера была приговорена судом Марселя к денежному штрафу в рамках процедуры признания вины. Размер штрафа ведомства не уточнили.