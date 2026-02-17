Испанские власти планируют начать расследование в отношении соцсетей X, TikTok и Meta. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что задействует «особые полномочия в интересах общества» из-за публикации материалов, содержащих сексуальную эксплуатацию детей.

По его словам, такие платформы ставят под угрозу психическое здоровье и права несовершеннолетних, а их безнаказанность должна прекратиться.

Как отмечает Bloomberg, это очередной шаг Санчеса в рамках курса на ужесточение регулирования цифровых платформ. Ранее он заявлял о намерении ограничить доступ детей к соцсетям и обвинял Илона Маска в нарушении испанского законодательства и нанесении вреда подросткам.

В Европе в целом усиливается контроль за цифровыми сервисами на фоне развития инструментов искусственного интеллекта, упрощающих создание фальсифицированного контента. Германия приближается к введению возрастных ограничений, а Ирландия расследует деятельность X из-за публикации изображений сексуального характера, созданных с помощью чат-бота Grok.