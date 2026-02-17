Армения депортировала жителя Чечни, который, по данным полиции, собирался убить свою дочь в Ереване. Об этом CivilNet сообщил правозащитник Артур Сакунц.

По его словам, мужчине запретили въезд в страну, а его дочь на некоторое время будет находиться под охраной. Личности отца и дочери не раскрываются.

Ранее МВД Армении сообщило, что в полицию обратилась иностранка, заявившая, что отец её подруги приехал из-за границы, угрожал убить дочь и похитил её. Позднее сама пострадавшая подтвердила угрозы. Мужчину задержали, после чего было принято решение о его депортации.