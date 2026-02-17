Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций против России к 24 февраля — четвертой годовщине начала войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, ЕС продолжает работу над мерами, направленными на лишение России средств, товаров и технологий, поддерживающих военные действия.

Представитель отметил, что обсуждение нового пакета уже ведётся государствами-членами. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла о стремлении утвердить его к указанной дате.