Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна выдержала все испытания и остаётся устойчивой перед внешними угрозами.

По его словам, в момент основания Исламская Республика была «хрупким саженцем», который противники пытались вырвать с корнями, однако сегодня она превратилась в «высокое, плодоносное и благословенное дерево».

Хаменеи подчеркнул, что в случае появления угроз у страны есть механизмы их нейтрализации. Он призвал граждан продолжать работу, обучение и предпринимательскую деятельность без беспокойства.

По его словам, в Иране должна сохраняться атмосфера спокойствия, уверенности и внутреннего мира.