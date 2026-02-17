Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Токаев отметил положительную динамику казахско-кыргызских отношений, подчеркнув значение регулярного политического диалога и активного взаимодействия правительств и деловых кругов. Лидеры выразили удовлетворение развитием сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и водно-энергетической сферах.

Президенты подтвердили приверженность укреплению межгосударственных связей в духе стратегического партнёрства и союзничества. Токаев проинформировал коллегу о конституционной реформе в Казахстане, а Жапаров заявил о поддержке масштабных преобразований.

Собеседники отметили совпадение позиций по вопросам регионального сотрудничества. Токаев также пожелал успехов в проведении в Бишкеке саммита ШОС и Всемирных игр кочевников и выразил поддержку решениям Жапарова, направленным на сохранение общественного единства и укрепление государственности Кыргызстана.