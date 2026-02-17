Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела в отношении 22-летнего Даниила Нурыева, которому вменяют действия, направленные на разжигание межнациональной розни и провокацию против азербайджанцев.

Нурыеву предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, вандализме и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, летом 2025 года в Екатеринбурге он нанес черной краской 13 надписей на азербайджанском языке с провокационным содержанием ( «Русским смерть»), направленным на разжигание ненависти по национальному признаку. Обвинение считает, что подобные лозунги были призваны спровоцировать межнациональную вражду и усилить напряженность в обществе.

Следствие утверждает, что задание и эскизы надписей Нурыев получил от жителя Башкортостана Ришата Токаева, который, в свою очередь, действовал по указанию неустановленного лица с телеграм-аккаунтом «Кристина Кораллова». По данным прокуратуры, Нурыев также привлек к участию знакомого — Глеба Репьева, который следил за обстановкой во время нанесения надписей.

В ходе судебного заседания Даниил Нурыев полностью признал свою вину.