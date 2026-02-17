В Кыргызстане чиновникам запретили открывать счета в иностранных банках, содействовать бизнесу родственников, участвовать в сделках с аффилированными компаниями, использовать служебные ресурсы в личных целях и получать подарки, кроме протокольных сувениров. Эти нормы закреплены в законе «О противодействии коррупции», который вступит в силу через 10 дней.

Документ обязывает госорганы создать защищённые каналы для сообщений о коррупции и усиливает защиту информаторов. Закон, подписанный президентом Садыром Жапаровым, систематизирует антикоррупционную политику — от профилактики до ликвидации последствий преступлений.

Впервые определён уполномоченный орган по предупреждению коррупции, однако конкретное ведомство не указано. Усилены требования финансового контроля: чиновники обязаны передавать активы в доверительное управление и декларировать доходы, включая зарубежные. При признаках незаконного обогащения материалы направят в прокуратуру.

Также вводятся анализ коррупционных рисков, экспертиза нормативных актов и единый реестр преступлений. Правительству поручено за полгода привести свои акты в соответствие с законом.