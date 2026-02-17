Умер проповедник и политический активист Джесси Джексон — ему было 84 года, сообщает The New York Times.

Джексон был соратником Мартина Лютера Кинга и считался самым влиятельным темнокожим политическим лидером США в период между убийством Кинга и избранием Барака Обамы в 2008 году.

Он не занимал выборных должностей, за исключением поста теневого сенатора от округа Колумбия (1991–1997). В 1984 и 1988 годах Джексон баллотировался в президенты от Демократической партии и стал первым темнокожим кандидатом, получившим миллионы голосов на праймериз.

Джексон был одним из лидеров прогрессивного движения, выступал за позитивную дискриминацию и популяризировал термин «афроамериканец» вместо «негр».