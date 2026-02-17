Россия может прибегнуть к военным мерам в случае блокирования ее танкеров в Балтийском море странами НАТО. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, понятие «теневой флот» является «юридической фикцией», а попытки препятствовать торговле — незаконными с точки зрения международного права. Патрушев утверждает, что действия европейских стран носят характер морской блокады и ведут к эскалации.

«Если урегулировать ситуацию мирным путем не удастся, блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — подчеркнул он.

Патрушев также заявил о формировании в Балтийском регионе многонациональной группировки НАТО, которая, по его оценке, ориентирована на наступательные действия, включая возможную блокаду Калининградской области и задержание торговых судов.

Кроме того, он назвал задержания российских танкеров в других регионах «пиратскими атаками» и сообщил о подготовке ответных мер. По его словам, ВМФ уже действует с «высоким напряжением сил» для защиты морской торговли, а программа кораблестроения до 2025 года дорабатывается с учетом новых вызовов.