Афганистан и Узбекистан заключили 25 коммерческих меморандумов на сумму свыше 300 млн долларов по итогам бизнес-форума в Кабуле с участием делегации Сырдарьинской области.

Соглашения охватывают поставки продовольствия, муки и зерна, текстиля, стройматериалов, мебели, химической и другой продукции. В рамках форума прошли встречи предпринимателей в форматах B2B и G2B.

Стороны заявили о намерении нарастить объёмы торговли и расширить промышленное сотрудничество. Ожидается, что договорённости усилят экспортный потенциал региона и укрепят торгово-экономические связи между странами.