Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует признаки подготовки Россией нового масштабного удара. По его словам, в связи с полученной информацией были даны срочные распоряжения профильным ведомствам.

Зеленский отметил, что поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Михаил Федоров и руководителю «Укрэнерго» Виталию Зайченко в течение дня подготовить дополнительные меры по усилению защиты.

Также глава украинского государства вновь обратился к западным партнёрам с призывом усилить давление на Москву и предоставить Киеву чёткие гарантии безопасности.