Судебные эксперты поставили под сомнение версию о самоубийстве культового музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, сообщает Daily Mail.

По данным издания, частный детектив Брайан Бернетт пересмотрел материалы дела и выявил около десяти несостыковок, которые указывают на возможный насильственный характер смерти. Это может стать основанием для возобновления расследования спустя 31 год после кончины музыканта.

Бернетт утверждает, что оставленная Кобейном записка могла быть написана другим человеком. Также вызывают вопросы следы крови, место, где оказалась гильза, и другие характерные детали. Эксперт настаивает, что в момент инцидента в помещении находился кто-то кроме Кобейна.

По словам детектива, его цель — не привлечение виновных к ответственности, а выяснение реальных обстоятельств произошедшего. В то же время офис судмедэксперта округа Кинг и полицейское управление Сиэтла заявили, что оснований для пересмотра дела нет.

Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 1994 года, его обнаружили спустя три дня. Лидеру группы Nirvana было 27 лет.