27-летнего жителя Кемерова оштрафовали на 100 тысяч рублей (около $1300) по статье о «ЛГБТ-пропаганде». Об этом сообщил телеграм-канал «Преступление 6.21».

Поводом для дела стали репосты в Instagram-аккаунте мужчины. Среди них, по материалам суда, было изображение на футболке персонажа мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» в женском образе — в парике, платье и с макияжем.

Конкретное изображение в материалах дела не приводится, однако в мультсериале персонаж несколько раз появлялся в женском образе.

Также в суде описывались изображения с мужчиной в БДСМ-маске кролика, картинка с женщиной, у которой, по формулировке материалов, была «мужская голова» и «покрытая волосами зона декольте», а также видео, где мужчина видит женщину как своё отражение в зеркале.

Житель Кемерова вину отрицал, заявив, что мультперсонаж является частью сериала, а изображения представляют собой обычный интернет-контент.