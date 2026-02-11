Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине во время войны возможны только при наличии всех необходимых гарантий безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что уже во второй раз слышит информацию о якобы планах объявить дату выборов и референдума в Украине 24 февраля.

«Я много раз говорил насчёт выборов — мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, вопрос выборов поднимают те или иные западные партнёры, тогда как сама Украина никогда не инициировала эту тему. При этом готовность к такому процессу существует. «Это очень просто сделать — сделайте ceasefire (прекращение огня), будут выборы. То есть это вопрос безопасности», — сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что США не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности и не связывают их с вопросом проведения выборов.