Сообщница арестованного за растление несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна, Гислейн Максвелл, отказалась давать показания в комитете Палаты представителей США по надзору и подотчетности. Об этом сообщил председатель комитета Джеймс Комер (республиканец, Кентукки).

Максвелл сослалась на пятую поправку Конституции США и отказалась отвечать на любые вопросы. Пятая поправка позволяет не свидетельствовать против себя. Комер отметил, что это разочаровывает, так как у комитета было множество вопросов о преступлениях Эпштейна и Максвелл, а также о возможных сообщниках.

Слушания прошли в закрытом формате и продолжались менее часа. Максвелл, отбывающая 20-летний срок в Техасе за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, заявила по видеосвязи, что не станет давать показания без иммунитета от дальнейшего преследования, на что Комер не согласился.

Адвокат Максвелл заявил, что у нее нет сведений о нарушениях со стороны действующего президента США Дональда Трампа или 42-го президента Билла Клинтона, которые входили в число знакомых Эпштейна.