Отношения между британским монархом Карлом III и его наследником, принцем Уэльским Уильямом, ухудшились. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору.

По словам инсайдеров, напряженность между королем и принцем достигла пика, и обе стороны испытывают «настоящий гнев» друг к другу. Конфликт, как утверждается, обострился после того, как принц Уильям проигнорировал премьеру документального фильма отца Finding Harmony: A King’s Vision («В поисках гармонии: видение короля»), которая проходила в Виндзорском замке. После этого, по данным источников, они перестали общаться.

Один из придворных заявил, что сейчас у Карла III больше проблем с принцем Уильямом, чем с принцем Гарри. По его словам, Гарри эмоционален и предсказуем, тогда как наследник престола — расчетлив и упрям.

Основной причиной разлада источники называют борьбу за влияние и власть. «Они сталкиваются, потому что слишком похожи. Оба считают себя правыми. Никто не уступает легко», — отметил инсайдер. Напряжение, как утверждается, копилось давно: еще в декабре сообщалось, что Карл III недоволен нарративом о том, что Уильям уже фактически взял бразды правления, поскольку сам ждал престола всю жизнь.