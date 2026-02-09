В Баку зафиксированы случаи грабежа, жертвами которого стали несовершеннолетние. Неизвестный похищал деньги и мобильные телефоны, пользуясь доверием потерпевших.

Сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского района задержали 36-летнего Вусала Азимова, ранее судимого. По данным следствия, он под предлогом помощи при переноске тяжёлой сумки заходил с детьми в подъезд, после чего забирал их вещи и скрывался. Преступления фиксировались камерами видеонаблюдения.

В отношении Азимова возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.