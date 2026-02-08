8 февраля командир воздушного судна авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявшего рейс Лондон–Дели, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Самолет типа Airbus A350 успешно приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в 21:26 по местному времени, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Сразу после посадки пассажиру была оказана оперативная первая медицинская помощь службой медицинского обеспечения. В настоящее время продолжаются необходимые медицинские процедуры.

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил координацию всех соответствующих служб в соответствии с международными авиационными и требованиями безопасности. Безопасность полётов и здоровье пассажиров остаются приоритетом, все операции проводятся в оперативном режиме.