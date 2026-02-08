В Гёйгёле задержан человек, который подозревается в том, что зарезал 40-летнего мужчину и сбросил его в ущелье.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления — 41-летний житель села Молладжалилли Гёйгёльского района Расим Гулиев. Он передан следствию, сообщает АПА.

В настоящее время по данному факту в Гёйгёльской районной прокуратуре проводится расследование.

Отметим, что 4 февраля в селе Молладжалилли было обнаружено тело местного жителя, Сагиба Гулиева, 1986 года рождения.