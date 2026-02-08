Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинскую городскую специальную общеобразовательную школу номер 45. Они ознакомились с условиями, созданными в учебном заведении, поинтересовались учебным процессом и возможностями реабилитации учащихся, сообщает «Азертадж».

В школе получают образование 297 учащихся. Из них 188 детей, нуждающихся в особой заботе, обучаются непосредственно в учреждении, а 109 — на домашнем обучении. Учебное заведение располагает кабинетами информатики и технологий, логопедии, экологическим классом, медпунктом, библиотекой, спортивным залом и другой необходимой инфраструктурой.

В завершение визита Лейла Алиева и Алена Алиева вручили детям подарки и сфотографировались с ними на память.