В Службу экстренных вызовов «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в магазине на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кондитерском магазине общей площадью 15 кв. м было быстро локализовано и потушено, что позволило предотвратить распространение огня.

В результате пожара внутри магазина сгорели один кондиционер и два погонных метра кухонной мебели. Большая часть помещения была защищена от огня.

