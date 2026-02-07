Задержанный несколько дней назад тиктокер Салман Мамедов (Velizar) дал показания в суде.

Как сообщают СМИ, в его отношении был составлен протокол по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных проступках — за размещение в информационном ресурсе сведений, распространение которых запрещено законом Азербайджана.

На судебном заседании Салман Мамедов признал свою вину. Он заявил, что много лет жил в Турции и проводил прямые эфиры в социальных сетях. После возвращения в Азербайджан он также начал вести стримы, устраивал игровые соревнования с несколькими блогерами и использовал нецензурные выражения. По его словам, он не знал, что эти выражения запрещены, а узнав об этом, перестал их употреблять.

Также он отметил, что через TikTok помогал собирать средства на лечение и операции нескольких больных людей.

Мамедов выразил раскаяние и пообещал больше не допускать подобных нарушений, попросив суд вынести справедливое решение.

Согласно решению суда, он был признан виновным по статье 388-1.1.1 и приговорён к 30 суткам административного ареста.